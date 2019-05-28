Автобус с китайскими туристами перевернулся под Уссурийском

На 665 километре автодороги Хабаровск – Владивосток, вблизи Уссурийска, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса марки Kia Granbird, в котором ехали 43 китайских туриста. По неустановленным причинам водитель потерял управление. В результате автобус вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. По предварительным данным, ДТП произошло в результате резкого ухудшения состояния здоровья водителя.

По предварительным данным, двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков, МЧС, сообщили в пресс-службе полицейского главка по Приморскому краю.

Фото: УМВД по Приморскому краю

Губернатор Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии граждан КНР, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину. «Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах – им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину», – сказал Олег Кожемяко.

Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами, сообщили в пресс-службе губернатора Приморья. Находившиеся в попавшем в ДТП автобусе туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

На место происшествия выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании. Привлечена страховая компания «Гелиус» и медицина катастроф.

Уссурийск, Иван Гридин

Уссурийск. Другие новости 28.05.19

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