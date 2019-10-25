В Приморье волонтеры спасли 8-летнюю девочку от педофила

В Приморье добровольцы спасли 8-летнюю девочку от педофила. Мужчина был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, мать подала заявление о пропаже дочери вечером 24 октября. Правоохранители и волонтеры сразу приступили к поискам. Местные жители обнаружили ребенка у гаражей.

По словам очевидцев, мужчина демонстрировал девочке свои гениталии. Отмечается, что физически навредить ребенку он не успел, его схватили и удерживали до приезда полицейских.

В отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 25.10.19

Зона риска: российская экономика погружается в стагнацию. / Африканский сюрприз: пенсии россиян пошли по миру. / За счет родителей: из законопроекта о горячем питании школьников выпало слово «бесплатное». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»