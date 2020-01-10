Педофил, надругавшийся в Магадане над живой, а потом убитой девочкой, отправится в тюрьму

Магадане суд вынес приговор Александру Скамрову, который признан виновным в изнасиловании малолетней, совершении насильственных действий сексуального характера, ее убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также в надругательстве над телом умершей. (п.«б» ч.4 ст.131, п.«б» ч.4 ст.132, пп.«в», «д», «к» ч.2 ст.105, ч.1 ст.244 УК РФ).

Педофил, надругавшийся в Магадане над живой, а потом убитой девочкой, отправится в тюрьму

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что ранее судимый Александр Скамров приехал в Магаданскую область на заработки из другого региона. В мае 2019 года заманил 4-летнюю девочку в съемную квартиру, где надругался над ней, а затем, желая скрыть следы преступления, убил ее.

Расследование дела представляло особую сложность, так как злоумышленник попытался уничтожить улики. Следователям удалось собрать доказательства, которые позволили досконально установить все произошедшее.

Суд назначил Скамрову наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, из которых первые 7 он проведет в тюрьме, остальное наказание будет отбывать в колонии особого режима.

Магадан, Иван Гридин

Магадан. Другие новости 10.01.20

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