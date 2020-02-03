Жители Приморья недовольны тем, что рядом с ними будут жить «карантинные» китайцы

Жители Приморья недовольны тем, что рядом с ними будут находиться карантинные пункты для китайцев. Напомним, как сообщил накануне глава региона Олег Кожемяко, специальные изоляционные зоны, оборудованные всем необходимым для временного проживания людей, будут созданы в Артеме, а также Хасанском, Октябрьском и Пограничном районах. В них въезжающие в Россию граждане Китая, имеющие вид на жительство в РФ, будут находиться на двухнедельном карантине.

Как сообщили РИА «Новый День» жители Октябрьского района Приморского края, карантинный пункт, о котором говорил губернатор Кожемяко, расположен в селе Полтавка, в здании местного клуба.

Сельчане отмечают, что помещения его вообще не предназначены для приема, возможно, больных людей. Приморчане уточняют: клуб находится в центре поселения и, вопреки утверждениям официальных властей, не имеет никаких специальных изоляционных зон, оборудованных всем необходимым для приема людей на карантин. В клубе, утверждают местные, нет и охраны, соответственно, как будет соблюдаться обещанный карантин для перемещенных туда китайцев, непонятно.

Жители Полтавки намерены писать жалобу в краевое руководство и просить принять какие-то другие, более эффективные, меры для предотвращения заражения коронавирусом населения.

Напомним, по последним данным, вспышка коронавируса унесла жизни по меньшей мере 362 человек, еще у 17 300 человек вирус диагностирован, они получают лечение.

Владивосток, Елена Васильева

Владивосток. Другие новости 03.02.20

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