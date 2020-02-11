В Благовещенске пройдут молебны на китайском о спасении от коронавируса

В главной церкви Приамурья в предстоящее воскресенье состоится молебен о прекращении эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенской епархии. Анонс мероприятия написан на двух языках – китайском и русском.

«Краткое Богослужение возглавит клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан. Сугубые молитвы Господу вознесут как русские, так и китайские прихожане Собора на русском и китайском языке», – говорится на сайте Благовещенской епархии. Молебны планируется проводить каждое воскресенье до стабилизации ситуации.

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в Москве в конце января. Его провел настоятель подворья Китайской автономной православной церкви в храме Святителя Николая в Голутвине Игорь Зуев. В Московском патриархате назвали это нормальной практикой и заявили, что именно молитвенный ответ нужен людям, которые нуждаются в духовной поддержке. В храме молилось около 60 прихожан из числа находящихся в РФ китайцев, в их числе были дипломаты, предприниматели, студенты.

По последним данным, летальность от китайского коронавируса вышла за показатель в 1000 человек. Общее число инфицированных во всем мире достигло 43090 человек.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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