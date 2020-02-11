российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 февраля 2020, 12:35 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Благовещенске пройдут молебны на китайском о спасении от коронавируса

В главной церкви Приамурья в предстоящее воскресенье состоится молебен о прекращении эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенской епархии. Анонс мероприятия написан на двух языках – китайском и русском.

«Краткое Богослужение возглавит клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан. Сугубые молитвы Господу вознесут как русские, так и китайские прихожане Собора на русском и китайском языке», – говорится на сайте Благовещенской епархии. Молебны планируется проводить каждое воскресенье до стабилизации ситуации.

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в Москве в конце января. Его провел настоятель подворья Китайской автономной православной церкви в храме Святителя Николая в Голутвине Игорь Зуев. В Московском патриархате назвали это нормальной практикой и заявили, что именно молитвенный ответ нужен людям, которые нуждаются в духовной поддержке. В храме молилось около 60 прихожан из числа находящихся в РФ китайцев, в их числе были дипломаты, предприниматели, студенты.

По последним данным, летальность от китайского коронавируса вышла за показатель в 1000 человек. Общее число инфицированных во всем мире достигло 43090 человек.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 11.02.20

Коронавирус провоцирует дефицит: Дальний Восток снова остался без китайских овощей, цены взлетели. / Беспрецедентная либерализация: студентов-иностранцев уравняли в правах с гражданами РФ. / «Экономическое мародерство»: ФАС выявила завышение цен в аптеках 68 регионов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

Метки / Коронавирус из Китая

Российские производители одежды ищут замену китайским поставщикам

Коронавирус провоцирует дефицит: Дальний Восток снова остался без китайских овощей, цены взлетели

В МИД РФ назвали хаотичными действия Японии в отношении круизного лайнера

От китайского коронавируса умерло уже более тысячи человек – последние данные

Угроза коронавируса: в России 20 тысяч человек находится под наблюдением врачей

Роспотребнадзор бьет тревогу – реальное число зараженных новым коронавирусом может быть вдвое больше

«Объективная ситуация», – в ФАС рассказали о жалобах россиян на рост цен на продукты из-за коронавируса

Минздрав Башкирии отреагировал на побег врачей от пациента – мужчина хотел провериться на коронавирус

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,