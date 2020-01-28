В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

В Москве прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса. Его провел настоятель подворья Китайской автономной православной церкви в храме Святителя Николая в Голутвине Игорь Зуев. В Московском патриархате назвали это нормальной практикой и заявили, что именно молитвенный ответ нужен людям, которые нуждаются в духовной поддержке.

В храме молилось около 60 прихожан из числа находящихся в РФ китайцев, в их числе были дипломаты, предприниматели, студенты, передает «Интерфакс».

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по работе со СМИ Вахтанг Кипшидзе, слова которого цитирует радиостанция «Говорит Москва», подчеркнул, что молебен не требует никаких согласований, а «помолиться от избавления от болезни – это нормальное церковная практика». «Многие люди обеспокоены, в том числе, и православные, и китайцы, исповедующие православие. Поэтому, я думаю, что молитвенный ответ – это как раз то, что нужно тем людям, которые нуждаются в духовной помощи и поддержке», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», во вторник число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, превысило 4,6 тысячи человек, 106 из них скончались, почти 1000 находятся в критическом состоянии. По информации ВОЗ, за пределами Китая насчитывается 37 больных. Преимущественно заболевшие приехали из города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса, либо контактировали с больными из этого города. В России этот вирус пока не выявлен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.20

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