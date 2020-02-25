Индийцы заменят китайцев на дальневосточных стройках

В качестве рабочей силы на стройках Дальневосточного федерального округа можно использовать индийских специалистов. Такой вариант рассматривают эксперты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Решение продиктовано возникшим дефицитом рабочей силы из-за вспышки нового коронавируса в Китае, откуда приезжало много строителей.

«В ДФО из-за ситуации с коронавирусом пострадали больше всего стройки, потому что много китайских рабочих есть на стройках. Мы сейчас активно прорабатываем с Индией вопрос по привлечению индийских специалистов для работ на Дальнем Востоке», – приводит ТАСС слова гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова. Он также посетовал на то, что из-за веденных антиэпидемиологических ограничений отсутствует возможность встретиться с китайскими инвесторами. По словам Петухова, сорвалось уже более 50 поездок, но иногда вопросы удается уладить по видеосвязи.

Он подчеркнул, что Китай остается для России одним из важнейших партнеров, но неправильно полагать, что единственная страна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которой можно тесно сотрудничать.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа (2019-nCoV) произошла в конце декабря 2019 года в Китайском городе Ухань, где проживают 12 млн человек. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного масштаба. По данным на утро 25 февраля, новым коронавирусом заразились более 80 тыс. человек, 2699 человек умерли, 27668 – выздоровели.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 21.02.20

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