КНДР провела учебные пуски трех баллистических ракет

Северная Корея вновь произвела пуски неопознанных снарядов в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, три неопознанных снаряда были запущены с территории, прилегающей к городу Сондок на востоке страны. Южная Корея держит ситуацию на контроле. Позже южнокорейские военные сообщили, что пуски были произведены в рамках учений. Ракеты преодолели расстояние около 200 км и поднялись на высоту до 50 км.

По данным береговой охраны Японии, Северная Корея запустила баллистические ракеты, которые упали в Японское море вне пределов экономической зоны Страны Восходящего Солнца.

Как писал «Новый День», первый в 2020 году запуск снарядов КНДР произвела 2 марта. Известно, что снаряды (вероятно, ракеты), были запущены из окрестностей города Вонсан, однако об их типе и характеристиках полета ничего не сообщалось.

Напомним, что в конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна скоро представит миру новое стратегическое вооружение. В прошлый раз «неопознанные снаряды» КНДР запускала в ноябре 2019 года.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 07.03.20

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