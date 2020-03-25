На Дальнем Востоке произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов

В акватории Тихого океана произошло землетрясение. Магнитуду подземных толчков специалисты оценивают в 7,2 – 7,6 балла. Об этом сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

Землетрясение ощущалось на Сахалине, Камчатке и на Курильских островах. По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло днем 25 марта 2020 года, на глубине 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила 7,6.

В Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН) мощность землетрясения оценили в 7,2 балла. «В Северо-Курильском районе после мощного землетрясения объявлена тревога цунами», – сказал представитель РАН «Интерфаксу».

Жители Северо-Курильска, Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощутили поземные толчки силой от 5 до 6 баллов.

Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий на предмет повреждений. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

Северо-Курильск. Другие новости 25.03.20

Кризис в России надолго: доллар по 100 рублей и хрупкая надежда на адресную помощь. / Милитаризация короновируса и кризис общества: Россия несется в пропасть вслед за всем миром. / В Госдуме подготовили поправки в Уголовный кодекс: за нарушение карантина будет грозить до 7 лет тюрьмы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»