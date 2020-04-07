В Приморье отложили запуск системы карантинных СМС-пропусков

Власти Приморья решили отложить запуск системы пропусков для поездок граждан на работу и штрафов за их отсутствие. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, решение принято в связи с «отсутствием необходимости».

По словам министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, система уже создана, проходит тестирование, но штрафовать граждан за нарушение правил пока не будут. «Граждан, которые не смогут показать СМС-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций. Сейчас для перемещения на работу и обратно при себе достаточно иметь паспорт и справку с места работы, оформленную по требованиям постановления правительства Приморского края», – сказал Сергей Максимчук.

Он также добавил, что систему доработают и запустят, если оперативный штаб примет такое решение. Днем ранее региональные власти сообщили, что с 7 апреля на территории края вводится режим спецпропусков для поездок на работу. Чиновники пояснили, что пропуском является СМС-сообщение от регионального портала госуслуг. От введения карантинных пропусков также отказались власти Москвы и Подмосковья.

Как писал «Новый День», вчера, 6 апреля, российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах, отметив, что правительство услышало поступившие сигналы. По его словам, дополнительные полномочия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией Covid-19, предоставленные регионам главой государства Владимиром Путиным, должны быть адекватными ситуации и мерам, которые предусмотрели федеральные власти.

Помимо этого Мишустин подверг критике тех губернаторов, кто препятствует работе служб доставки, мешает перемещению грузового транспорта между регионами, закрывает пункты выдачи заказов. «Просто недопустимо усложнять работу онлайн-торговли. Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес», – сказал премьер.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 06.04.20

Генпрокуратура поручила проверить завышение цен на чеснок, имбирь и лимоны. / «Нас ждут тяжелые времена»: банковский произвол, массовые банкротства и продуктовые карточки. / Почему русские своих бросают. Дневник коронавируса: 6 апреля. Авторский блог политолога Олега Бондаренко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»