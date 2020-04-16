На Сахалине стоматолог с коронавирусом ходил на работу

Житель Поронайского района Сахалинской области продолжал лечить пациентов, болея коронавирусом. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Врач-стоматолог коммерческой медицинской организации сдал анализы на COVID-19 и получил предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации. Требование он нарушил и продолжал оказывать услуги в частном порядке.

Как сообщили в областном правительстве, врач дожидался обхода медиков из поликлиники, а затем отправлялся по своим делам. Как только об этом стало известно, пациента оперативно госпитализировали.

«Сейчас специалисты ряда профильных служб и ведомств ведут проверку по данному факту. Уже определены все пациенты, обращавшиеся за помощью к специалисту в этот период. Определен круг его ближайших контактов, взяты необходимые анализы. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование», – говорится в сообщении правительства. К сахалинцу могут быть применены меры ответственности, вплоть до уголовной.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.04.20

Вопрос жизни и смерти: онкобольные остались без помощи медиков и властей. / Эпидемия ипохондрии: после коронавируса Россию ждет всплеск психических расстройств. / «Это даже с войной нельзя сравнивать»: Россия рискует откатиться на 10 лет назад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»