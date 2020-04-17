В Хабаровске больные коронавирусом устроили пьяный дебош в обсерваторе

В обсерваторе Хабаровска несколько граждан, у которых был выявлен коронавирус, употребили алкоголь и хотели сбежать. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Фургал.

Граждане прибыли из Южной Кореи в Хабаровск 12 апреля и были помещены на карантин в инфекционный госпиталь. «Один из них уже даже с пневмонией, после употребления спиртных напитков в обсерваторе, с положительными пробами, они решили, что здоровы, и устроили дебош», – рассказал Фургал. По его словам, больные выпрыгивали в окна и пытали сбежать из лечебного учреждения.

95 граждан России прилетели в Хабаровск после того как более 10 дней не могли вернуться на родину после закрытия границ на фоне распространения коронавируса. Среди них 11 человек являются жителями Хабаровского края, остальные – из других регионов.

По мнению губернатора, в обсерватор необходимо помещать всех прибывающих, независимо от того, есть у них жилье в городе или нет. Некоторые люди «не будут сидеть дома», подчеркнул Фургал.

Ранее жительница Советско-Гаванского района, у которой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, покинула инфекционную больницу, проигнорировав требования медиков, и заразила нескольких человек. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 17.04.20

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