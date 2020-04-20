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Понедельник, 20 апреля 2020, 14:44 мск

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Житель Приморья пробежал 100 км вокруг кровати

www.instagram.com/yakuhnyi_dmitry

Во Владивостоке марафонец Дмитрий Якухный продолжает тренировки, несмотря на самоизоляцию. Спортсмен пробежал 100 км вокруг своей кровати.

Сначала Якухный хотел бегать из кухни в комнату, но затем упростил маршрут и бегал вокруг кровати. 100 км марафонец преодолел за 10 часов и 19 минут. Во время пробежки он кушал, пил воду и даже успевал поиграть с детьми.

Житель Приморья пробежал 100 км вокруг кровати

Видео с карантинного марафона атлет выложил в Instagram. На вопрос подписчиков, не закружилась ли у него голова, Якухный сообщил, что каждые 10 км менял направление движения.

Спортсмен надеется принять участие в «Песчаном марафоне» в пустыне Сахаре, который должен состояться с 18 по 28 сентября.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 20.04.20

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