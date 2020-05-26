На Сахалине, Курилах и в Приморье смягчают коронавирусные ограничения

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На первом этапе предполагается открытие парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Кроме того снимут ограничения на торговлю непродовольственными товарами в магазинах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного входа с улицы, а также при условии, что единовременно в магазине будет находится один человека на 3 кв. метра.

Кожемяко отметил, что ограничения начнут снимать во всех муниципалитетах кроме Находки, так как в этом городе выявлено достаточно много заболевших Covid-19 – около четверти всех инфицированных в Приморье.

Куда большие послабления, начиная с завтрашнего дня, планируются на Сахалине и Курилах. Там откроются рестораны, кафе, столовые. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко. Правда, в обычном режиме общепит не сможет работать. Кальяны останутся под запретом, как и банкеты, фуршеты, шведские столы.

Кафе, рестораны и столовые смогут работать с 7 до 21 часа. В залах должны быть установлены перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более 2 человек, отметили в пресс-службе правительства региона. Кроме того, в одном помещении смогут находиться не более 50 человек. А вот массовые мероприятия на открытом воздухе можно проводить без каких-либо ограничений.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 26.05.20

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