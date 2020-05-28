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Четверг, 28 мая 2020, 11:24 мск

Новости Дальний Восток

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В Читу для борьбы со вспышкой Covid-19 направили столичных медиков

Московские медики прибыли в Читу, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает пресс-служба Минздрава Забайкальского края. Поручение направить врачей в командировку в дальневосточный регион дал президент России Владимир Путин.

Ранее он попросил мэра Москвы Сергея Собянина поддержать регионы и направить туда бригады столичных медиков. Он отметил, что больше других регионов в помощи специалистов нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Забайкалье.

В командированную в Читу бригаду вошли хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра. У них накоплен большой опыт работы в московских госпиталях. Бригаду снабдили запасом средств индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медицинским оборудованием, лекарственными препаратами.

Предполагается, что командировка столичных медиков продлится две недели. Также отмечается, что в регионе работает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. По данным на 28 мая, в Забайкалье насчитывается более тысячи человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа», скончались от Covid-19 17 человек, выздоровели 470 пациентов.

Чита, Иван Гридин

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