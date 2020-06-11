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Четверг, 11 июня 2020, 16:51 мск

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В Читу прилетела новая группа московских врачей для борьбы с Covid-19

Фото: Минздрав Забайкальского края

В Читу прибыла еще одна бригада московских врачей для оказания квалифицированной помощи заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа. Они сменят коллег, ранее отправленных в Забайкалье, сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Как писал «Новый День, первая группа врачей из Москвы прибыла в Читу 28 мая по поручению президента РФ Владимира Путина. 6 июня в Чите был развернут военный госпиталь.

Всего в составе команды девять врачей, в том числе анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, хирург, рентгенолог и аллерголог-иммунолог. Возглавляет группу главврач городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко. Ожидается, что командировка продлится две недели. По данным на 11 июня, в Забайкалье зарегистрирован 1 841 случай заражения коронавирусом, врачи выписали 996 человек, умерли 38 пациентов.

Чита, Иван Гридин

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