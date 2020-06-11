В Читу прилетела новая группа московских врачей для борьбы с Covid-19

В Читу прибыла еще одна бригада московских врачей для оказания квалифицированной помощи заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа. Они сменят коллег, ранее отправленных в Забайкалье, сообщили в пресс-службе краевого минздрава. Как писал «Новый День, первая группа врачей из Москвы прибыла в Читу 28 мая по поручению президента РФ Владимира Путина. 6 июня в Чите был развернут военный госпиталь.

Всего в составе команды девять врачей, в том числе анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, хирург, рентгенолог и аллерголог-иммунолог. Возглавляет группу главврач городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко. Ожидается, что командировка продлится две недели. По данным на 11 июня, в Забайкалье зарегистрирован 1 841 случай заражения коронавирусом, врачи выписали 996 человек, умерли 38 пациентов.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 11.06.20

Красноярский край и Камчатка значительно продлили коронавирусный режим. / На губернаторских выборах-2020 появились первые самовыдвиженцы – действующие главы регионов. / Суточная заболеваемость Covid-19 пошла вверх, а смертность снизилась. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»