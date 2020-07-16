В Приморье пьяный водитель сбил забор и врезался в крыльцо школы

В Приморье по вине пьяного водителя произошла авария, в которой пострадали четыре человека, в том числе 9-летний мальчик. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Спасском районе. 39-летний водитель потерял управление, сбил металлический забор школы и наехал на крыльцо. В момент аварии мужчина за рулем был в нетрезвом состоянии.

В результате травмы различной степени тяжести получили сам водитель и три пассажира, среди которых 9-летний ребенок. Мальчик не был пристегнут ремнем безопасности и при ударе получил закрытую черепно-мозговую.

В отношении водителя составили протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

Кроме того, виновник аварии должен возместить ущерб, нанесенный школе. Автомобиль эвакуировали на стоянку временного задержания. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 16.07.20

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