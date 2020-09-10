Бывшего первого замгубернатора Приморья заподозрили в махинациях на 143,5 млн рублей

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора края и гендиректора одной из фирм. Как сообщили в пресс-службе СКР, их подозревают в отмывании незаконно полученных денежных средств в особо крупном размере (п.«б» ч.4 ст.174.1, п.«б» ч.4 ст. 174 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года высокопоставленный чиновник незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате этого он получал незаконный доход, которым распоряжался по своему усмотрению. Чтобы скрыть эту деятельность, он перевел более 143,5 млн рублей на счет коммерческой организации под видом займа. Таким образом он легализовал незаконный доход.

В свою очередь гендиректор одной из компаний заключил более 50 договоров процентного займа и иных договоров, чтобы придать вид законности целого ряда операций, совершенных высокопоставленным чиновником. Состоялись обыски. Подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В декабре 2018 года экс-чиновнику вынесен приговор за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн 300 тыс. рублей и наложен запрет на занятие определённых должностей сроком 2 года 10 месяцев. Соучастнику назначено наказание в виде штрафа 1 млн 100 тыс рублей.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 10.09.20

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