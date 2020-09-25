Глава Северной Кореи извинился за убийство южнокорейского чиновника

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил письмо властям Южной Кореи, в котором извинился за убийство южнокорейца в территориальных водах КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис президента страны.

Ким Чен Ын в своем послании сообщил, что крайне сожалеет о том, что сильно разочаровал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев ввиду «сомнительного инцидента», который случился в водах Желтого моря.

Пхеньян указал, что «произошло то, чего не должно происходить». В связи со случившимся было поручено создать систему видеофиксации инцидентов в морских приграничных зонах.

Как писал «Новый День» южнокорейского чиновника застрелили после пересечения морской границы с Северной Кореей. По словам южнокорейского генерал-лейтенанта Ан Ён Хо 21 сентября в 1,9 км к югу от островов Ёнпхён пропал без вести сотрудник Министерства морских дел и рыболовства.

Острова расположены недалеко от морской границы между Северной и Южной Кореями, и в какой-то момент чиновник перешел в воды Северной Кореи, после чего, по данным южнокорейской разведки, северокорейские силы открыли огонь, убив южнокорейца. Позже они сожгли его тело, отметил Ан.

В заявлении южнокорейских военных сообщается, что они «решительно осуждают зверства Севера», и призвали Пхеньян дать объяснения и наказать виновных, передает CNN. «Кроме того, мы строго предупреждаем, что Северная Корея несет ответственность за злодеяния, совершенные против нашего гражданина», – говорится в заявлении.

Напряженность между Северной и Южной Кореей нарастает с тех пор, как в июне было прервано сообщение между двумя сторонами, когда Пхеньян сначала закрыл, а затем взорвал совместный офис связи в Кэсоне – городе на северной стороне границы.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 25.09.20

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