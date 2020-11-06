В Хабаровском крае запретят все массовые мероприятия

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время все массовые мероприятия на территории региона будут запрещены. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», – сказал он, выступая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Дегтярев такж отметил, что сегодня, 6 ноября, состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой. После этого власти Хабаровского края определятся с набором необходимых ограничительных мер.

По словам исполняющего обязанности зампреда правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, по данным на утро 6 ноября, на территории края с начала вспышки выявили у 17 441 случай заражения коронавирусной инфекцией, скончались 143 пациента. Сейчас лечение получают 5502 жителя региона, из них 2477 (45%) – в стационаре, остальные – амбулаторно.

Напомним, что с начала июля в Хабаровском крае регулярно проходят массовые акции протеста в поддержку арестованного 9 июля, теперь уже бывшего губернатора края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину не признает.

В июле президент Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. На должность врио губернатора был назначен член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. В начале сентября суд продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 05.11.20

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