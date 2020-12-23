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Среда, 23 декабря 2020, 13:16 мск

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На Камчатке экс-сотрудника прокуратуры обвинили в педофилии

Бывший сотрудник прокуратуры Камчатского края стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Подозреваемый надругался над собственной восьмилетней дочерью и ее подругой. В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. б» ч. 4 ст.и 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится на пенсии, а ранее он занимал высокую должность в краевой прокуратуре. В квартире подозреваемого прошел обыск. Решается вопрос об заключении фигуранта под стражу.

Петропавловск-Камчатский, Елена Васильева

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.12.20

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