На Камчатке экс-сотрудника прокуратуры обвинили в педофилии

Бывший сотрудник прокуратуры Камчатского края стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Подозреваемый надругался над собственной восьмилетней дочерью и ее подругой. В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. б» ч. 4 ст.и 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится на пенсии, а ранее он занимал высокую должность в краевой прокуратуре. В квартире подозреваемого прошел обыск. Решается вопрос об заключении фигуранта под стражу.

Петропавловск-Камчатский, Елена Васильева

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.12.20

«Успокойтесь, не будет революции!» Госдума окончательно ужесточила правила проведения митингов. / «Пока президент не вмешался…» Госдума разрешила правительству РФ регулировать цены на продукты первой необходимости. / Уровень заболеваемости Covid-19 в РФ вторые сутки подряд идет на спад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»