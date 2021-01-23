В Хабаровске прошли задержания на акции в поддержку Навального

Полицейские Хабаровска задержали несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщают местное издание Dvhab.ru и «ОВД-Инфо». В частности, задержан координатор регионального штаба Навального Алексей Ворсин, журналисты издания RusNews Сергей Плотников и Данила Куликов, а также председатель отделения Либертарианской партии в Хабаровске Артем Мозгов.

Ворсину вменяют повторное нарушение порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2. КоАП), он задержан на 48 часов, рассказали в штабе. По данным dvhab.ru, на площади Ленина собралось до 300 человек. «Немецкая волна в свою очередь сообщает о 700 участниках. Полицейские с мегафонами указывают, что акция не согласована с властями, потому ее участникам следует разойтись.

Напомним, поводом для акции протесто стало задержание оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали его 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. Его арестовали на 30 суток. Суд состоялся в отделе полиции УМВД города Химки. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как тот нарушил условия испытательного срока. Рассмотрение ходатайства состоится 2 февраля.

После этого сторонники Навального выступили с призывами к участию в несогласованных акциях протеста в российских городах, требуя освободить оппозиционера. МВД предупредило о том, что незаконные действия будут пресекаться.

Так, в Москве еще до начала акций арестовали на 9 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Участника ФБК, иноагента Георгия Албурова арестовали на 10 суток, юриста фонда, гражданина Белоруссии, Владлена Лося – на трое суток с требованием покинуть Россию до 25 января, а также оштрафовали на 250 тыс. руб. юриста Любовь Соболь.

Помимо этого Генеральная прокуратура и Роскомнадзор потребовали от социальных сетей удалять призывы к подросткам выходить на митинги, а Следственный комитет возбудил по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста уголовное дело.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 22.01.21

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