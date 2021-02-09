Во Владивостоке экс-ректор вуза ответит за злоупотребления на аукционах

Во Владивостоке Сотрудники Главным следственным управлением СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления вуза.

Как сообщили в пресс-службе СКР, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Следствие установило, что в 2017-2018 годах Сергей Огай вместе с сыном обеспечил победу фирмам своих знакомых в проводимых университетом электронных аукционах на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров по максимальной стоимости.

В результате противоправных действий нарушены права и законные интересы других коммерческих организаций, не допущенных к проведению электронных торгов ввиду создания для них условий недобросовестной конкуренции. Для обеспечения исполнения последующего приговора следователи наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму 3 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 09.02.21

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