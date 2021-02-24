Женщина покалечила людей и погибла сама, пытаясь уйти от полицейской погони

В Благовещенске женщина устроила смертельную аварию. Автоледи пыталась скрыться от полицейских. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Nissan устроил ДТП и скрылся. Уличные наряды полиции получили приметы виновника аварии и обнаружили подходящую под описание машину.

Однако водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Во время погони Nissan врезался в другой автомобиль. В результате водитель погиб, во второй машине пострадали два человека.

Выяснилось, что за рулем была женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Благовещенск, Зоя Осколкова

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