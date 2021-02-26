Российские дипломаты добирались из КНДР на дрезине

Сотрудникам посольства России в Северной Корее из-за коронавирусных ограничений пришлось воспользоваться дрезиной, чтобы добраться до границы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Восемь россиян провели в поезде 32 часа, а затем часть пути проехали на автобусе. Из-за отсутствия пассажирского сообщения, чтобы проехать дальше, дипломатам пришлось пересесть на дрезину.

«Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей – его трехлетняя дочь Варя», – говорится в сообщении МИД в Facebook.

Сотрудники дипмиссии преодолели на дрезине около километра, в том числе пересекли реку Туманная. На пограничной станции Хасан их встретили и доставили в аэропорт.

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на это, власти ввели противоэпидемические меры, чтобы избежать завоза инфекции.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 25.02.21

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