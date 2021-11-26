В Благовещенске для посещения строймагазина понадобится QR-код

Власти Благовещенска расширили список общественных мест, которые нельзя посещать без QR-кода. В числе прочего в перечень вошли строительные магазины.

«С 15 декабря на территории Благовещенска посетить ряд крупных строительных магазинов, управление социальной защиты населения по городу Благовещенску и Благовещенскому району и ряд административно-деловых центров можно будет при наличии QR-кода, действующего ПЦР-теста, либо бумажного сертификата о вакцинации», – говорится в сообщении правительства.

Кроме того, введение системы QR-кодов для посещения банков и микрофинансовых организаций было перенесено с 1 на 15 декабря.

С 18 октября в областном центре система QR-кодов начала действовать в отношении заведений общепита.

Напомним, многие субъекты РФ ввели обязательное наличие сертификатов о вакцинации для посещения общественных мест. В некоторых регионах система QR-кодов была распространена на общественный транспорт.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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