На Камчатке экс-прокурору дали 20 лет «строгача» за педофилию

Житель Петропавловска-Камчатского получил 20 лет колонии строгого режима за надругательство над восьмилетней дочерью и ее шестилетней подругой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Согласно материалам суда и следствия, 40-летний обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении маленьких девочек насильственные действия сексуального характера, а также изготовил порнографические материалы с их участием.

На счету педофила 11 эпизодов сексуального насилия и 8 эпизодов использования детей для изготовления порнографии.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал подсудимого виновным по трем статьям Уголовного кодекса России: «Насильственные действия сексуального характера»(п. «б» ч. 4 ст. 132), «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 242.2) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156).

Обвиняемый приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

По данным СМИ, осужденный в прошлом работал природоохранным прокурором.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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