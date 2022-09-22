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Четверг, 22 сентября 2022, 13:24 мск

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На Камчатке мобилизовали вице-губернатора

В Камчатском крае под частичную мобилизацию резервистов, объявленную накануне президентом РФ Владимиром Путиным, попал вице-губернатор Сергей Миронов.

42-летний высокопоставленный чиновник уже получил повестку, передает местное информагентства «Кам 24». «Миронов начинает подготовку сначала к военным сборам, а потом к отправке в зону СВО», – говорится в сообщении. Отмечается, что вице-губернатор «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством».

В краевом правительстве Миронов курирует работу министерства ЖКХ и энергетики, службу по тарифам, а также минтранса региона.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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