Военкома Колымы отставили из-за нарушений во время частичной мобилизации

Военного комиссара Магаданской области отправлен в отставку из-за ошибок во время проведения частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов. По его словам, исполняющим обязанности военкома стал присланный от Восточного военного округа офицер.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией. Я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места», – приводит слова Носова РИА «Новости».

Ранее магаданский губернатор поручил разобраться по жалобам от родственников жителей региона, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Речь идет о людях, не служивших в армии, не имеющих нужные военные учетные специальности, ограниченно годных по здоровью или по возрасту, находящихся в отставке.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По данным Минобороны, на военную службу будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Магадан, Наталья Петрова

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