В Хабаровске не служившего в армии мужчину трижды мобилизовали

Жителя Хабаровска, который не служил в армии и имеет проблемы со зрением, мобилизовали третий раз за месяц. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Первый раз мужчина прибыл по повестке 26 сентября. При этом в армии он не служил, боевого опыта не имеет, а зрение у него минус 7. Несмотря на это хабаровчанина отправили в Бикин на военную подготовку, где обнаружили ошибку и вернули домой.

На следующий день он пришел в военкомат, чтобы забрать военный билет, но там отказались выдать документы и вручили новую повестку на 12 октября. Когда во второй раз мужчина явился по повестке, его заставили писать объяснительную и выдали еще одну повестку теперь уже на 20 октября.

«Молодой человек обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему еще после первого раза должны были поставить отметку о негодности к воинской службе. Дома семья переживает, на работе приходится предоставлять справки, и мы задаем вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?» – отмечается в сообщении ОНФ.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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