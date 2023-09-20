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Среда, 20 сентября 2023, 14:21 мск

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Во Владивостоке учителя отбили школьницу у педофила

Во Владивостоке мужчина напал на девятилетнюю девочку и утащил ее в лес. Надругаться над школьницей педофилу помешали учителя. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел неподалеку от школы №16 на улице Пирогова. Девочка шла на уроки, когда ее за руку схватил маньяк и утащил в лес. Другие дети поспешили рассказать о произошедшем в школе.

Несколько учителей направились в указанном учениками направлении и увидели мужчину, который порвал на ребенке одежду и пытался изнасиловать. Педофила отогнали палками и скрутили, а затем передали прибывшим по вызову полицейским. Отмечается, что у девочки остались несколько царапин от веток и кровоподтеки на шее.

Оказалось, что преступник ранее был неоднократно судим за кражу, грабеж, побои и насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Педофилы

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