Во Владивостоке учителя отбили школьницу у педофила

Во Владивостоке мужчина напал на девятилетнюю девочку и утащил ее в лес. Надругаться над школьницей педофилу помешали учителя. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел неподалеку от школы №16 на улице Пирогова. Девочка шла на уроки, когда ее за руку схватил маньяк и утащил в лес. Другие дети поспешили рассказать о произошедшем в школе.

Несколько учителей направились в указанном учениками направлении и увидели мужчину, который порвал на ребенке одежду и пытался изнасиловать. Педофила отогнали палками и скрутили, а затем передали прибывшим по вызову полицейским. Отмечается, что у девочки остались несколько царапин от веток и кровоподтеки на шее.

Оказалось, что преступник ранее был неоднократно судим за кражу, грабеж, побои и насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»