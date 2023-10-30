Под Хабаровском ищут педофила, насиловавшего детей в гараже

В хабаровском селе Ильинка две девочки пострадали от рук педофила. Полиция составляет фоторобот подозреваемого. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

На данный момент известно о двух пострадавших – это сестры восьми и девяти лет. Девочки рассказали родителям, как незнакомец заманил их в гараж и изнасиловал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Не исключено, что жертвами преступника могли стать и другие дети.

Правоохранительные органы составляют фоторобот педофила и проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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