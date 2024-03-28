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Четверг, 28 марта 2024, 09:20 мск

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В Приамурье небо окрасилось в желтый цвет из-за пыльных бурь в Китае

Над Благовещенском небо окрасилось в желто-оранжевый цвет. Причиной необычного явления стали песчаные бури в Китае и Монголии. Об этом сообщили в гидрометцентре региона.

Сегодня в столице Амурской области прошел первый в этом году дождь. Юго-западный циклон окрасил небо в желто-оранжевый цвет частицами пыли и песка, что связано с пыльными бурями в Монголии и Китае.

«Отличительной чертой весенних юго-западных циклонов над нашей областью является желтый/оранжевый цвет туч. Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, незакрепленные еще травяным покровом», – уточнили в гидрометцентре. Жителям города рекомендуют беречь глаза от пыли

Синоптики добавили, что в такое время осадки нередко бывают грязными. Это подтверждают и местные жители, они публикую фото капель дождя на подоконниках, вода имеет ржавый оттенок.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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