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Вторник, 7 мая 2024, 09:09 мск

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Во Владивостоке арестовали военнослужащего США по делу о краже

Суд Владивостока арестовал американского солдата Гордона Блэка, подозреваемого в краже. Военнослужащий приехал в Россию из Южной Кореи к любовнице и ограбил ее.

Ранее телеканал NBC News сообщил о задержании американского солдата в России. Блэк был командирован в Южную Корею, а затем должен был вернуться в Техас. Однако он решил заехать во Владивосток к женщине, с которой у него были романтические отношения.

По данным телеграм-канала «Shot», американец познакомился с жительницей Владивостока в Сети. При встрече их отношения не заладились, женщина утверждает, что военнослужащий применил к ней силу и украл 200 тысяч рублей.

2 мая Блэка задержали по обвинению в краже. При этом в представительстве МИД во Владивостоке назвали причиной задержания «чисто бытовой криминал». По словам дипломатов, дело военного не связано со шпионажем.

Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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