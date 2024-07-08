Во Владивостоке посоветовали не есть моллюсков и рыбу из Амурского залива

Жителям Владивостока посоветовали временно отказаться от вылова и употребления в пищу рыбы и моллюсков из Амурского залива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Приморья.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, записанные в Амурском заливе. На воде видны масштабные разводы светло-коричневого цвета. В городской администрации подчеркнули, что загрязнение акватории нефтепродуктами зафиксировано не было.

Как пояснили специалисты Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН, необычный цвет воды, слизь и пена появились из-за цветения микроводоросли динофлагеллят.

«Для человека токсин не опасен, однако ученые советуют временно воздержаться от самостоятельного вылова и употребления в пищу устриц, мидий и целой рыбы в акватории Амурского залива, где наблюдается явление», – говорится в сообщении.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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