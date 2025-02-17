Глава СКР потребовал доклад о нападении мигрантов на жителя Владивостока

В Приморье следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением группы мигрантов на жителя региона. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело», – сказано в сообщении.

Речь идет о нападении мигрантов на мужчину на улице Алеутской во Владивостоке. Об инциденте стало известно из социальных сетей.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение было дано и.о. руководителя Следственного управления СК РФпо Приморскому краю Алексею Кузьмичеву.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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