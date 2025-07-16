российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 июля 2025, 12:42 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Колыме из-за проливных дождей рухнули два моста

В Магаданской области из-за проливных дождей разрушились два моста. Местные власти оценивают нанесенный ущерб.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что в непогоду оказались повреждены два моста и дорожное полотно на трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов.

Временно прекращено движение и на участке дороги Палатка – Кулу – Нексикан.

Кроме того, из-за резкого подъема уровня воды в реке Берелех подтопило дорогу к районной больнице в Сусумане. Сохраняется угроза подтопления на окраинах города.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Наводнение

В Москве людей заблокировало в затопленных машинах после мощного ливня / Число погибших в результате наводнений в Техасе выросло до 110 / В Магаданской области река Берелех подтопила больницу / В Китае десятки тысяч жителей эвакуировали из-за наводнений / В Индии десятки человек погибли во время наводнений / Более 110 человек погибли в результате наводнения в ДР Конго / В 17 регионах России подтоплены почти 1,5 тысячи приусадебных участков и домов / В Приморье шесть поселков остались без транспортного сообщения из-за ливней

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Наводнение,