На Колыме из-за проливных дождей рухнули два моста

В Магаданской области из-за проливных дождей разрушились два моста. Местные власти оценивают нанесенный ущерб.

В региональном министерстве транспорта сообщили, что в непогоду оказались повреждены два моста и дорожное полотно на трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов.

Временно прекращено движение и на участке дороги Палатка – Кулу – Нексикан.

Кроме того, из-за резкого подъема уровня воды в реке Берелех подтопило дорогу к районной больнице в Сусумане. Сохраняется угроза подтопления на окраинах города.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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