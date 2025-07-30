Сейсмологи прогнозируют афтершоки на Камчатке в течение месяца

Последствия сильнейшего землетрясения на Камчатке будут ощущаться на протяжении месяца. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца. «Важно, что при таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7.5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами», – говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжаются афтершоки, они уже идут, и местные жители их чувствуют. Эти последствия будут продолжаться теперь еще дольше, их интенсивность будет достаточно высокая. Тем не менее, более сильных толчков не ожидается в ближайшее время, отметили сейсмологи.

Генеральный директор Единой геофизической службы (ЕГС) РАН Данила Чебров заявил, что землетрясение на Камчатке является событием планетарного масштаба. При этом афтершоки, по его словам, будут доходить до 7,5 балла. Это будут ощутимые, не разрушительные, но вызывающие цунами толчки.

«Это очень сильное событие почти планетарного масштаба. Очень сильно повезло, что из-за каких-то особенностей очагового процесса, у нас интенсивность была скромной, никаких массовых жертв нет», – сказал Чебров.

В Тихом океане вблизи Камчатки сегодня произошло сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам составила 8.7. Угроза цунами была объявлена как на Камчатке, так и по всем Курилам.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube