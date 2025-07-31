Вода сошла с подтопленных после цунами территорий на Камчатке

На Камчатке сошла вода с территорий, которые были подтоплены из-за цунами. Тем временем, сейсмологи фиксируют большое число афтершоков после мощного землетрясения.

«Вода с подтопленных территорий сошла», – рассказали РИА «Новости» в экстренных службах. Удар цунами приняли на себя побережья трех муниципальных образований Камчатского края и Сахалина.

В камчатском филиале Единой геофизической службы РАН продолжают регистрировать повторные толчки магнитудой от 4,5 до 6,7. За час сейсмологи зафиксировали восемь афтершоков.

На данный момент в двух пунктах временного размещения (ПВР) на Камчатке остаются 224 человека, в том числе 28 детей. Помощь жителям оказывают представители экстренных служб и психологи. В пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий стихии.

30 июля в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение, которое было признано сильнейшим с 1952 года. Магнитуда составила около 8.7. После чего была объявлена угроза цунами. Мощные подземные толчки ощущались также в Северо-Курильском районе Сахалинской области на острове Парамушир. К Северо-Курильску пришли четыре волны цунами. Высота самой крупной из них, по визуальным оценкам, достигала пяти метров.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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