На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5. В общей сложности за последние сутки в регионе зафиксировали более 20 подземных толчков.

По данным Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 97 км от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщили в краевом главке МЧС, за последние сутки зарегистрировали 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5, десять из них ощущались в населенных пунктах.

Ранее местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся сейсмособытий. Согласно распоряжению губернатора, граница зон ЧС включает Петропавловск-Камчатский городской округ; ЗАТО Вилючинск; Елизовский муниципальный район в границах населенных пунктов: город Елизово, село Николаевка, село Паратунка, поселок Раздольный, поселок Термальный, село Сосновка.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube