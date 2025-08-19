На федеральной трассе «Колыма» обрушился мост

В Магаданской области из-за сильных ливней обрушился мост на федеральной трассе «Колыма». Об этом сообщает региональный минтранс.

На побережье Магаданской области несколько дней шли сильные ливневые дожди. Выпала почти месячная норма осадков. Сложная паводковая ситуация наблюдается в Ольском округе, власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозам, в ближайшие дни в регионе снова будет дождливо. Магаданский участок трассы «Колыма» на 1887-м километре размыло, там работает дорожная техника.

«В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД «Колыма» введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа», – сообщает минтранс региона.

Кроме того, для движения закрыты участки двух региональных трасс – «Палатка – Кулу – Нексикан» и на 15-м километре автомобильной дороги, ведущей к поселку Талая.

Магадан, Зоя Осколкова

