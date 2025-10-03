российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Пятница, 3 октября 2025, 12:55 мск

На Камчатке пенсионер расчленил сотрудника своего магазина

В Петропавловске-Камчатском 74-летний мужчина убил своего сотрудника, а части тела спрятал на окраине города. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Об исчезновении 60-летнего жителя в конце мая сообщила женщина. Мужчина неофициально работал в одном из продовольственных магазинов краевой столицы и пропал. В сентябре на окраине города правоохранители нашли человеческие останки.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого, им оказался работодатель потерпевшего. Пенсионер признался, что в ходе конфликта в подвале магазина он ударил подчиненного несколько раз по голове, а когда тот скончался, расчленил тело и вывез на окраину города.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

