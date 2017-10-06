Правительство выделило регионам 10 млрд рублей на дороги

Правительство распределило почти 10 млрд рублей между регионами. Деньги выделены на строительство и ремонт дорог. Документы опубликованы на сайте кабинета министров. «Распоряжением... средства в объеме 9,857 млрд рублей распределены между бюджетами субъектов федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства», – говорится в пояснительной записке.

Всего межбюджетные трансферты распределены на четыре категории: 1,4 млрд рублей – на крупные, «особо важные» для экономического развития страны проекты, 3,8 млрд рублей – на развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования, 1,4 млрд рублей направлено на строительство и ремонт дорожных сооружений и 2 млрд рублей – Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, правительство выделило Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 119 млн рублей на реализацию дорожных программ в Калининградской и Омской областях. Напомним также, что в начале августа правительство приняло решение выделить 57 млрд рублей на строительство дорог в Крыму. Деньги пойдут на строительство новых дорожных объектов и реконструкцию старых.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.17

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