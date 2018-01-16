Бедных поддержат налоговыми льготами: электорату готовят очередной предвыборный подарок

Кабмин России в ближайшее время рассчитывает принять концептуальное решение по налоговым льготам для бедных слоев населения. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на полях Гайдаровского форума в Москве во вторник, 16 января.

По ее словам, в правительстве обсуждают различные варианты поддержки малоимущих со стороны государства. «В ближайшее время определимся», – пообещала Голодец (цитата по «Интерфаксу»), констатировав, что в России сейчас «сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными».

Вице-премьер отметила, что в настоящее время люди с более высокими доходами могут получить компенсацию, в том числе «за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов», и в итоге их налоговая нагрузка снижается.

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что правительство обсуждает возможное изменение налоговой системы, в том числе рассматривается возможность введения льгот для людей с низким доходом.

«Мы готовим различные варианты, в том числе перенастройки в налоговой системе с тем, чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам», – цитирует главу Минфина РИА «Новости». Министр при этом заверил, что готовящиеся нововведения не обернутся увеличением налоговой нагрузки на бизнес.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

Глава финнадзора ЕС – владельцам биткоинов: Готовьтесь потерять всё. / Минфин не собирается увеличивать налог на доходы физлиц. / На Южном Урале клиентов банка обворовывали во время консультаций. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»