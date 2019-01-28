Медведев распорядился проиндексировать соцвыплаты

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации с 1 февраля ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3%). Документ опубликован на сайте кабмина. Коэффициент установили в размере 1,043. В прошлом году он составлял 1,025.

Порядок индексации распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, а также которые выплачивается при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего для индексации потребуется 25,9 млрд рублей. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 22,1 млрд рублей, Фонда социального страхования – 3,4 млрд рублей, Пенсионного фонда – 0,4 млрд рублей.

Голикова отметила, что размеры ежемесячных также выплат повысят ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Компенсации и иные выплаты увеличатся у граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Индексация коснется и ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации для инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-поводырей. Также повысится размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряд других выплат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.19

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