Российские власти хотят ввести новый налог

В России может появиться новый экологический налог, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Таким образом правительство хочет стимулировать «грязные» компании и организации к установке очистного оборудования и модернизации очистных сооружений.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», – рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Стоит отметить, что российские власти субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым предприятиями на модернизацию очистных сооружений. Такие субсидии уже получили 40 организаций на общую сумму 5,3 млрд рублей. А общая стоимость реализуемых проектов превысила 146 млрд рублей, добавил Кириллов.

По оценкам экспертов, недостаточная очистка стоков приводит к тому, что крупнейшие реки Европейской части России (Волга, Дон, Урал) остаются сильно загрязненными. Ранее предлагались различные варианты исправления ситуации. Так, например, в 2016 году глава Минприроды Сергей Донской предлагал создать специальный фонд из средств, поступающих от загрязняющих воду предприятий. Эти деньги он предлагал направлять на оздоровление водоемов и модернизацию очистных.

Как писал «Новый День», ранее Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК). Ведомство предложило ввести в кодекс пять новых глав – об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Тем самым ведомство выполняет «давнее обещание» кодифицировать основные действующие неналоговые платежи. На подготовку законопроекта потребовалось больше года. Документ переносит в НК действующее регулирование основных неналоговых платежей – пока без изменения ставок и правил уплаты. Газета пишет, что бизнес настроен против предлагаемых изменений, поскольку они могут привести к росту фискальной и административной нагрузки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.04.19

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