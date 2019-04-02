Минфин разработал новые главы для налогового кодекса

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс (НК) РФ. По данным «Коммерсанта», ведомство предлагает ввести в кодекс пять новых глав – об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

По данным издания, тем самым ведомство выполняет «давнее обещание» кодифицировать основные действующие неналоговые платежи. На подготовку законопроекта потребовалось больше года. Документ переносит в НК действующее регулирование основных неналоговых платежей – пока без изменения ставок и правил уплаты. Газета пишет, что бизнес настроен против предлагаемых изменений, поскольку они могут привести к росту фискальной и административной нагрузки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

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