Минтруд намерен упразднить сертификаты материнского капитала

В Минтруда РФ заявили о намерении упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году. Для их замену планируется использовать электронную базу, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Скляра.

Минтруд планирует перейти на реестровую модель выдачи сертификатов на материнский капитал. Матерей, родивших или усыновивших второго ребенка, будут заносить в специальный цифровой реестр, рассказал высокопоставленный чиновник.

По его словам, родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчетности, а право на маткапитал будет занесено в специальный реестр. Родители смогут получить выписку в органах соцзащиты или МФЦ. Скляр пояснил, что нововведения проходят в рамках оптимизации процедуры оказания госуслуг и коснутся и других направлений.

В пресс-службе Минтруда изданию сообщили, что к началу II квартала 2020 года «в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы – в электронном виде».

Напомним, программа маткапитала действует в России с 2007 года, по указу президента РФ Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты закон запрещает родителям обналичивать средства по сертификату.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.05.19

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