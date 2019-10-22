Российский бизнес попросил у Минфина налоговые льготы

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести льготного налогового режима для крупных холдинговых компаний. Соответствующее обращение было направлено в Минфин, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию обращения.

Сегодня от налога в России освобождаются дивиденды, если их получатель не менее года владеет хотя бы 50% компании, и она не зарегистрирована в стране, входящей в черный список офшоров, составляемый Минфином.

РСПП считает необходимым снизить порог владения до 25%, а также смягчить условия освобождения от налогов дохода от инвестиций при выходе из капитала компании. Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не менее пяти лет, РСПП предлагает сократить срок до года. Кроме того, союз рекомендует внедрить концепцию распределения затрат внутри холдингов. Благодаря этому, считают в Союзе, компании смогут делить расходы между различными структурами группы.

Ранее смягчение условий налоговых льгот для бизнеса обсуждалось в рамках проекта «Трансформация делового климата». 17 января 2019 года соответствующий план был одобрен правительством. Он предполагает улучшение инвестиционного климата по 12 направлениям, включая таможенное администрирование, международную торговлю и экспорта, доступ субъектов МСП к закупкам, человеческий капитал и производительность труда, а также налоговое администрирование и контрольно-надзорную деятельность. Предполагается, что перечень будет обновляться на постоянной основе в соответствии с запросами бизнеса.

Москва, Иван Гридин

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