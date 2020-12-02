В России впервые с начала пандемии зафиксирован спад в обороте наличных

В ноябре объем наличных денег в обращении на территории России за месяц сократился на 41,9 млрд рублей, говорят данные Центробанка. Ранее объем оборота банкнот показывал непрерывный рост на протяжении 9 месяцев и на 1 октября превысил 12,8 трлн рублей.

По словам представителя ЦБ, спрос на наличные снизился в связи с отменой жестких карантинных мер, а также ввиду достаточных накоплений наличности у россиян. Эксперты также указывают, что тенденция связана с сезонными факторами и более мягкими ограничениями во вторую волну пандемии.

По данным ЦБ, наибольший рост объема наличных зафиксирован в первые месяцы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа: в марте-апреле. Так, на руки населения и бизнеса поступило больше 1,2 трлн рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 21%.

В апреле Центробанк объяснял выросший спрос на наличные желанием россиян запастись ими на время самоизоляции. Некоторые обналичивали свои накопления из банков. «Сбер» отмечал, что спрос на банкноты вырос и у бизнеса: в апреле-июне компании не раскрыли около 8% своей выручки, переведя ее в наличные.

Москва, Иван Гридин

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